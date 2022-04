நிறுவன நாளும் அதுவுமாக.. பாஜக கொடியை தலைகீழாக ஏற்றிய குஷ்பு.. பதறிப்போன தொண்டர்கள்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பாஜக ஸ்தாபன நாளையொட்டி இன்று சென்னை தியாகராயநகரில் அக்கட்சியின் கொடியை தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் குஷ்பு ஏற்றினார். அப்போது பாஜக கொடி தலைகீழாக ஏற்றப்பட்டது. இதையடுத்து அவர் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்தார்.

மத்தியில் ஆட்சி செய்யும் பாஜகவின் ஸ்தாபன நாள் விழா நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. கட்சி அலுவலகங்களில் பாஜக தலைவர்கள் கட்சி கொடி ஏற்றி வருகின்றனர்.

தமிழகத்திலும் பல்வேறு இடங்களில் பாஜக ஸ்தாபன நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

English summary

TN Politics: Actress turned politician Kushboo, a member of the National Executive Committee, hoisted the party's flag in Thiyagarayanagar, Chennai today on the occasion of the founding of the BJP. Then the BJP flag was hoisted upside down. He subsequently slammed the DMK.