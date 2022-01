ஒருபக்கம் குளிர் வாட்டினாலும் 4 நாட்களுக்கு மழையும் இருக்காம் - மீனவர்களுக்கும் முக்கிய அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இலங்கையை ஒட்டி உருவாகவுள்ள வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக ஜனவரி 9ஆம் தேதி தென் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. இரண்டு நாட்களுக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் காலை நேரங்களில் இலேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை கடந்த அக்டோபர் மாதம் தொடங்கினாலும் நவம்பர் மாதத்தில்தான் தீவிரமடைந்துள்ளது. இயல்பான அளவை விட 70 சதவிகிதம் அதிகமாக கொட்டித்தீர்த்தது. திருவள்ளூர் தொடங்கி கன்னியாகுமரி வரைக்குமே பெருவெள்ளம் சூழ்ந்தது.

வெள்ளம் வடியட்டும் மக்கள் சற்றே நிம்மதி பெருமூச்சு விடட்டும் என்று டிசம்பர் மாதம் மழை சற்றே ஓய்வெடுத்தது. ஆண்டின் இறுதியில் டிசம்பர் 30ஆம் தேதி பெருமழை கொட்டியது. இதனால் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மட்டுமல்லது டெல்டா மாவட்டங்களில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த பல ஆயிரம் எக்கர் நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. விவசாயிகள் கண்ணீரில் தத்தளிக்கின்றனர்.

தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை....ஜனவரி 6 வரை பனிமூட்டம் - அப்போ மழை அவ்ளோதானா?

English summary

The Met Office has forecast light to moderate rain with thundershowers in one or two places in the southern districts on January 9 due to the formation of overcast skies over Sri Lanka. Light fog is also expected in the morning in the districts and inner districts along the Western Ghats for two days.