கிணறு வெட்ட கிளம்பிய பூதம்..! சென்னை மெரினாவில் தோண்ட தோண்ட கள்ள சாராயம்! திகைத்து நின்ற போலீஸ்..!

சென்னை: கஞ்சா, மது உள்ளிட்ட போதை வஸ்துகளின் புழக்கம் சென்னையில் அதிகரித்துள்ள நிலையில், சென்னையின் மிக முக்கிய இடமான மெரினா கடற்கரை மணலில் புதைத்துவைத்து கள்ளச்சாராயம் விற்பனை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களின் விற்பனை அதிகரித்து வரும் நிலையில் தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி சைலேந்திர பாபு, ஆப்ரேசன் கஞ்சா 2.0 என்ற திட்டம் மூலம் சென்னை மட்டுமல்லாது, தமிழகம் முழுவதும் கஞ்சாவை ஒழிக்க நடவடிக்கை எடுத்தார்.

கஞ்சா மட்டுமல்லாது மது போதையில் குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடும் கல்லூரி மாணவர்கள், இளைஞர்களை கண்காணிக்க உத்தரவிட்ட நிலையில், கிணறு வெட்ட பூதம் கிளம்பிய கதையாக சென்னை மெரினா கடற்கரையில் சாராயம் விற்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

“இனி யாராவது கஞ்சா விற்றால் ..” உள்துறைக்கு அனுப்பியாச்சு - அதிரடியாக அறிவித்த ஸ்டாலின்!

English summary

The incident in which liquor was sold buried in the sand of Marina Beach, the most important place in Chennai, has caused great shock.