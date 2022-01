அதிசயமாக இருக்கே.. தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டை விட.. புத்தாண்டு மது விற்பனை குறைவாம்.. இதுதான் காரணம்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவே தமிழக அரசையும், டாஸ்மாக்கையும் இரண்டாக பிரித்து விட முடியாது. ஏனெனில் தமிழக அரசுக்கு நிதி வருவாயை ஈட்டி தருவதில் மிக முக்கிய பங்கு வகிப்பது டாஸ்மாக் கடைகள்தான்.

அதுவும் தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை நாட்களில் 'குடிமகன்'களை கையில் பிடிக்க முடியாது. இந்த நாட்களில் மட்டும் பலநூறு கோடிகள் வருமானம் பார்த்து, அரசுக்கு பெரும் நிதி வருவாயை அள்ளி கொடுக்கிறது டாஸ்மாக்.

It has been announced that liquor worth Rs 147.69 crore has been sold in Tasmac stores in Tamil Nadu for the New Year. Liquor sales stood at Rs 147.69 crore this year, up from Rs 153 crore last year