அதிக விபத்துக்கள்..நாட்டிலேயே சென்னைதான் பர்ஸ்ட்..வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஷாக் கொடுத்த மத்திய அரசு அறிக்கை

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நாட்டில் ஏற்பட்ட சாலை விபத்துக்கள் குறித்த அறிக்கையை மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் சென்னை பெருநகரம் முதலிடத்தில் உள்ளது. அதிவேகமாக வாகனத்தை இயக்குவதிலும் சென்னைதான் முதலிடம் என்ற வேதனைக்குரிய தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது.

நாட்டில் பெருகி வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. வாகனங்களின் எண்ணிக்கைதான் உயருகிறது என்றால் விபத்துக்களின் எண்ணிக்கையும் அதற்கு ஈடு கொடுத்து அதிகரிப்பது கவலை அளிக்கக் கூடியதாக பார்க்கப்படுகிறது.

வாகன விபத்துக்கள் அதிகரிப்புக்கு முறையாக சாலை விதிகளை பின்பற்றாததே முதன்மையான காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

The Central Road Transport and Highways Department has released a report on road accidents in the country in the year 2021. In this, Chennai city is at the top. The painful information that Chennai is the first in driving the vehicle at high speed has also come out.