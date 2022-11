ரெடியானது லிஸ்ட்.. தள்ளுபடி செய்யப்படும் "கடன்".. அமைச்சர் சொன்ன முக்கிய தகவல்.. குட் நியூஸ்!

Chennai

சென்னை: சட்டசபை தேர்தலின் போது திமுக கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் ஒன்றான மகளிர் சுய உதவிக்குழு கடன் தள்ளுபடி தொடர்பான வாக்குறுதி விரைவில் நிறைவேற்றப்படும் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடன் தள்ளுபடி, பெண்களுக்கு உதவித்தொகை என்று பல்வேறு சமூக நீதி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஆசிரியர் தினத்தையொட்டி தமிழ்நாட்டில் கல்லூரி மாணவிகளுக்கு செப்டம்பர் மாதம் ரூ.1,000 வழங்கும் புதுமைப்பெண் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.

பெரும் எதிர்பார்ப்பிற்கு இடையில் இந்த திட்டம் அமலுக்கு வந்தது. இதன் மூலம் அரசு பள்ளிகளில் 6 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவிகளுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.

English summary

Loan to be waived off soon for the woman self-help groups in Tamil Nadu says the minister.