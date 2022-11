வங்கக்கடலில் நவ.9ல் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு..நகரும் திசை.. பாலச்சந்திரன் சொன்னது இதுதான்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வங்கக் கடலில் வரும் 9ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு உருவாக வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் அடுத்த 3 தினங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது தென்மண்டல வானிலை இயக்குனர் பாலச்சந்திரன் பேட்டியளித்துள்ளார். தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை, தூத்துக்குடி திருச்சி, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. நவம்பர் 9ஆம் தேதி குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழக கடலோரப் பகுதியில் உருவான வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் மழை பெய்து வருகிறது. வட தமிழகத்தில் பெய்யத் தொடங்கிய மழை தென் மாவட்டங்கள் நோக்கி நகர்ந்து அங்கு நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று மாலை முதல் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் மழை கொட்டியது. சென்னை மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை கொட்டியது. ஆனால் இன்று காலை முதல் பிற்பகல் வரை வெயில் சுட்டெரித்தது.

அதேநேரத்தில், இன்று காலையில் டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிகாலையில் இருந்தே மழை பெய்து வரும் நிலையில், அந்த வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி தெற்கு நோக்கி நகர்ந்து வட இலங்கையின் ஊடாக சென்று தென் கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ளது. ஏற்கெனவே தென் கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டு இருந்த காற்று சுழற்சியும், வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியும் இணைந்து தற்போது காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக உருமாறியுள்ளது. இந்த நிகழ்வின் காரணமாக சில இடங்களில் மழை பெய்வது குறைந்திருந்தாலும், தற்போது உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி மேலும் வலுப்பெற்று வடக்கு மற்றும் வட மேற்கு திசையில் நகர்ந்து தமிழக கடலோரப் பகுதிக்கு நெருங்கி வரும்.

அப்போது சென்னை, புதுச்சேரி, டெல்டா மாவட்டங்கள் முதல் மன்னார் வளைகுடா வரையில் உள்ள கடலோரப் பகுதிகளில் மழை தீவிரம். புதிய காற்று சுழற்சி பாக் ஜலசந்தி வழியாக நுழைந்து மன்னார் வளைகுடா வழியாக சென்று குமரிடக் கடல் பகுதிக்கு செல்லும் என்பதால், 4ஆம் தேதி முதல் 7ஆம் தேதி வரை டெல்டா மாவட்டங்கள், மன்னார் வளைகுடா பகுதி, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்களிலும் ஆங்காங்கே மழை பெய்யும். அதே போல வட கடலோர மற்றும் வட உள் மாவட்டங்களிலும் ஒருசில இடங்களில் மழை பெய்யும். 7, 8, 9ம் தேதிகளில் ஒரு இடைவெளி ஏற்பட்டு மழை குறையும். 10ஆம் தேதி மீண்டும் ஒரு தீவிர காற்றழுத்தம் உருவாகி அதிக மழையை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியிருந்தது.

இந்த நிலையில் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன், இலங்கையை ஒட்டிய வங்கக் கடல் பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி வரும் 9ஆம் தேதி உருவாக வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவித்தார். இது 10,11ஆம் தேதிகளில் தமிழகம் புதுச்சேரி திசையை நோக்கி நகரக்கூடும். காற்றழுத்தத்தின் நகர்வு வலிமை குறித்து தொடர்ந்து கண்காணித்து தெரிவிக்கப்படும் எனவும் பாலச்சந்திரன் கூறினார். மீனவர்கள் 8, 9ஆம் தேதிகளில் தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார் என்று கூறினார்.

English summary

Balachandran, Head of Chennai Meteorological Center South Region, said that there is a possibility of a new depression forming in the Bay of Bengal on the 9th november 2022.