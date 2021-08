என்னாச்சு.. கே.டி.ராகவன் பற்றி வீடியோ வெளியிட்ட மதன் டைரி யூடியூப் சேனல் திடீர் முடக்கம்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பாஜக பிரமுகர் கே.டி.ராகவன் தொடர்பாக பெரும் புயலைக் கிளப்பிய வீடியோவை வெளியிட்ட மதன் ரவிச்சந்திரன் என்பவருடைய யூடியூப் சேனல் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பாஜக தமிழக பொதுச் செயலாளராக பதவி வகித்த கே.டி.ராகவன், பெண் ஒருவருடன் செல்போனில் வீடியோ செக்ஸ் சாட் பேசியதாக ஒரு வீடியோ இந்த யூடியூப் தளத்தில்தான் வெளியிடப்பட்டிருந்தது.

பெண் ஒருவருடன் ஆபாசமாக பேசிக்கொண்டு சுய இன்பம் செய்வது போல் அந்த வீடியோ காட்சிகள் அமைந்திருந்தன. இந்த செயல்களில் ஈடுபடுவது கே.டி.ராகவன் என்று மதன் ரவிச்சந்திரன் அந்த வீடியோவில் தெரிவித்திருந்தார்.

English summary

Madan Ravichandran's YouTube channel Madan diary has been blocked days after he released a sexual video on BJP's KT Raghavan. Madan Ravichandran once said he had many videos of political vips.