அப்பளம் வர இவ்வளவு நேரமா? சூடான கணவன்.. கொதிக்கும் எண்ணெய்யை ஊற்றிய மனைவி.. ஹைகோர்ட் பரபர உத்தரவு

சென்னை: அப்பளம் பொறிக்க நேரமானதால் கோபமடைந்த கணவன் மீது கொதிக்கும் எண்ணெய்யை ஊற்றிய மனைவிக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை குறைத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அவரை விடுதலை செய்தும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்தவர் அப்துல் ரஷித். இவருக்கும், இவரது மனைவி ஆயிஷாவுக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.

இந்த சூழலில், கடந்த 2012-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இரவு உணவுக்கு அப்பளம் பொறித்து தருமாறு மனைவி ஆயிஷாவிடம் அப்துல் ரஷித் கேட்டுள்ளார். ஆனால், அப்பளம் பொறிக்க தாமதம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது.

The Madras High Court reduce jail sentence and acquitted a womane who poured boiling oil on her husband and later he succumbed to his injuries.