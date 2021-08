ஆகம விதிகளுக்கு முரணாக அர்ச்சகர் நியமனம்.. தடைகோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேலும் ஒரு வழக்கு

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: கோயில்களில் ஆகம விதிகளுக்கு முரணாக அர்ச்சகர்கள் நியமனம் செய்யத் தடை விதிக்க கோரிய மனு மீதான விசாரணையை

ச் சென்னை உயர் நீதிமன்றம், செப்டம்பர் 1ஆம் தேதிக்குத் தள்ளிவைத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவில்களில் அர்ச்சகர்கள், ஓதுவார்கள் உள்ளிட்ட ஊழியர்கள் நியமனம் தொடர்பாகக் கடந்த ஆண்டு இந்து சமய அறநிலைய சட்டத்தில் விதிகள் கொண்டு வரப்பட்டன.

அதன்படி, குழு அமைக்கப்பட்டு, ஓராண்டு அர்ச்சகர் பயிற்சி பெற்றவர்கள் நியமிக்க வகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் அர்ச்சகர்கள் நியமனம் தொடர்பாகக் கோவில்கள் சார்பில் விளம்பரங்கள் வெளியிடப்பட்டன.

காபூல் ஏர்போர்ட் அருகே ஆப்கனைச் சேர்ந்த இந்துக்கள், சீக்கியர்களை தடுத்து நிறுத்தி தாலிபான்கள் அடாவடி

English summary

New petition was filed in Madras high court against all caste Archakar appointments. It said that Archakar appointments are against Agam rules.