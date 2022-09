அதிமுக உட்கட்சி தேர்தல்.. கே.சி.பழனிசாமிக்கு வழக்கு தொடர தகுதியில்லை..தள்ளுபடி செய்த ஹைகோர்ட்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுக உட்கட்சி தேர்தலை எதிர்த்து முன்னாள் எம்.பி. கே சி பழனிசாமி தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் ஜெயலலிதா மறைவுக்குப்பின் சசிகலா பொதுச் செயலாளர் ஆக்கப்பட்டார். பொதுக்குழு கூடி அவரை ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ் இருவரும் கூட்டாக தேர்வு செய்தனர். அவர் சிறைச் சென்றப்பின் அவரை கட்சியிலிருந்தும், பொதுச் செயலாளர் பதவியிலிருந்து நீக்கினர்.

கடந்த 2021ம் ஆண்டு டிசம்பர் 6ம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக உட்கட்சி தேர்தலில் ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓ.பன்னீர் செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஒருமனதாக தேர்ந்ததெடுக்கபட்டனர்.

1 சீட்டு 2 சீட்டுக்கு பாஜககிட்ட கெஞ்ச போறங்க பாருங்க..! அதிமுகவுக்கு சாபம் விட்ட கே.சி.பழனிசாமி!

English summary

Madras High Court dismissed the petition filed by Former MP KC Palaniswami opposes AIADMK internal party elections . Judge C.V. Karthikeyan said said that the respective courts can investigate the cases in the lower courts regarding this issue.