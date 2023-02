அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து வீடு கட்டினால்.. 10 மடங்கு மின் கட்டணம்.. சென்னை ஐகோர்ட் அதிரடி

அரசு நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்படுவதைத் தடுக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் புதிய யோசனை கொடுத்துள்ளது.

சென்னை: அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து வீடுகள் கட்டியுள்ளவர்களிடம் 10 மடங்கு மின் கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு முழுக்க பல்வேறு இடங்களில் அரசு நிலங்களை ஆக்கிரமித்து பலரும் வீடு கட்டியுள்ளதாகப் புகார்கள் உள்ளன. பொதுவாக இதுபோன்ற சம்பவங்களில் சம்பந்தப்பட்டவர்களை காலி செய்ய வைப்பது எளிதான காரியம் இல்லை.

இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும் போதிலும், அரசின் இடங்களை ஆக்கிரமித்து வீடுகளைக் கட்டுவது தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது.

