டெல்லி பல்கலைக்கழக பாடத்திட்டத்திலிருந்து தமிழர்கள் படைப்புகள் நீக்கம்..சு.வெங்கடேசன் எம்.பி கண்டனம்

Chennai

சென்னை: டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் பாடத்திட்டத்திலிருந்து மகாஸ்வேதா தேவி, பாமா, சுகிர்தராணி ஆகிய தமிழ் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் நீக்கப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியை தருவதாக மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் பாடத்திட்டத்திலிருந்து தமிழ் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளான மஹாஸ்வேதா தேவியின் 'திரௌபதி', பாமா மற்றும் சுகிர்தராணியின் படைப்புகள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழ் மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Madurai MP Su Venkatesan has said that it is shocking that the works of Tamil writers like Mahasweta Devi, Bama and Sukirtharani have been removed from the syllabus of Delhi University