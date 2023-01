கட்சிக்காரர்களுக்கு கமகமக்கும் அசைவ விருந்து! கமல்ஹாசன் விடுத்த அழைப்பு! பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் தனது கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு வரும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று சென்னையில் அறுசுவை அசைவ விருந்து கொடுக்கவுள்ளார்.

இதற்கான அழைப்பை கடிதம் வாயிலாக விடுத்துள்ள அவர், தாம் ஏற்பாடு செய்துள்ள விருந்தில் அவசியம் பங்கேற்க வேண்டும் என மக்கள் நீதி மய்யத்தினருக்கு அறிவுறித்தியுள்ளார்.

கமல்ஹாசன் தரவுள்ள விருந்தில் சிக்கன், மட்டன், மீன், என அசைவ உணவு வகைகளில் உள்ள அனைத்தும் இடம்பெறும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

English summary

Makkal Neethi Maiam President Kamal Haasan is going to give a party to important personalities of his party in Chennai on Friday. He has sent an invitation through a letter and has informed the Makkal Neethi Maiam members that they must attend the party organized by him.