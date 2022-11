பெரிய மூவ்.. சீனில் வரும் கமல்.. 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு குறி.. சென்னையில் மநீம ஆலோசனை! வியூகம்

Chennai

சென்னை: நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள தனியார் ஓட்டலில் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் தனது கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்களுடன் தீவிர ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு கட்சியை தயார் படுத்தும் வகையிலும், வெற்றி வியூகம் பற்றியும் இந்த கூட்டத்தில் தீவிரமாக ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் நடிகர் ரஜினி காந்த் அரசியலுக்கு வரப்போகிறார் என பரபரப வாதங்கள் கிளம்பிய நிலையில் தான் திடீரென்று கட்சியை துவங்கி அரசியலில் கால்பதித்தவர் தான் நடிகர் கமல் ஹாசன்.

கடந்த 2018 ம் ஆண்டில் மக்கள் நீதி மய்யம் எனும் கட்சியை கமல் துவங்கினார். இந்த கட்சி ஒரு சட்டசபை தேர்தல், ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் என 2 தேர்தல்களை மட்டும் சந்தித்துள்ளது.

