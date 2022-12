‛மாமாகுட்டியே’ கூப்பிட்டாலும் ஈசிஆர் பக்கம் போகாதீங்க.. ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் புயல் ‛அலர்ட்’..டிரெண்ட்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் கரையை கடந்த நிலையில், ‛மாமாகுட்டியே கூப்பிட்டாலும் ஈசிஆர் பக்கம் போகதீங்க'' என ஐஏஎஸ் அதிகாரி விஜயகார்த்திகேயன் அலர்ட் செய்து அட்வைஸ் கொடுத்த பதிவு தற்போது இணையதளத்தில் டிரெண்டாகி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் இறுதியில் துவங்கியது. இதையடுத்து ஏற்பட்ட வானிலை மாறுபாடு காரணமாக தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் வங்கக்கடலில் புதிதாக புயல் உருவாகும் என அறிவிப்பு செய்யப்பட்டது. இந்த புயல் உருவாகும் பட்சத்தில் மாண்டஸ் என பெயரிடப்படும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து இருந்தது.

ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்த மாண்டஸ்.. இப்போ எங்க இருக்கு? எந்த மாவட்டங்களுக்கு மழை?

English summary

A post of IAS officer Vijayakarthikeyan alerting and advising Even if Mamakutty calls you for a long drive don't go to ECR'' is currently trending on the internet.