18 மாதங்களில் மதுரை டைடல் பார்க்.. தயார் நிலையில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள்.. அதிரடி காட்டும் பிடிஆர்!

சென்னை: தொழில் முதலீடுகளை ஈர்த்த பின்னரே மதுரையில் டைடல் பார்க் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 16ம் தேதி மதுரையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை சார்பாக "தோள் கொடுப்போம் தொழில்களுக்கு" என்ற பெயரில் தென்மண்டல மாநாடு தொடங்கி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசிகையில், மதுரை மாட்டுத்தாவணியில் 'டைடல் பார்க்' அமைக்கப்படும் என்று அறிவித்தார்.

தொடர்ந்து, மாட்டுத்தாவணி பகுதியில் 2 கட்டமாக அமைக்கப்பட்ட உள்ள டைடல் பார்க் திட்டத்திற்கு, முதல் கட்டமாக ரூ.600 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளது. இதனால் 10 ஆயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். டைடல் பார்க் மதுரை மண்டலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவும். தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அறிவுசார் தொழிநுட்பத்தின் முக்கிய மையமாக மதுரையை மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

Minister PTR Palanivel Thiagarajan Said that, Many foreign IT, R&D, Fintech firms are there in pipeline for setup their offices in Madurai. After getting TIDEL we can see huge response from Corparate companies.