ஜெயலலிதாவின் முழக்கம்.. சசிகலாவின் முதல் உரை.. எடப்பாடியின் ‘கோடு-ரோடு’.. மை தீட்டிய மருது அழகுராஜ்!

சென்னை : அதிமுக செய்தித் தொடர்பாளராகவும், 'நமது எம்.ஜி.ஆர்','நமது அம்மா' நாளிதழின் ஆசிரியராக இருந்தவருமான மருது அழகுராஜ், அரசியலில் இருந்தே விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

தேமுதிக, சமக ஆகிய கட்சிகளில் இருந்த மருது அழகுராஜ் 2008 முதல் அதிமுகவில் இருந்து வரும் நிலையில், கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் திருப்பத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார்.

அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராகவும், தமிழக முதல்வராகவும்பொறுப்பு வகித்த ஜெயலலிதா முதல், முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்கள் பலர் வரை பேசிய பிரபலமான பேச்சுகளுக்கு உரை எழுதிக் கொடுத்தவர் மருது அழகுராஜ்.

ஜெயலலிதாவின் புகழ்பெற்ற பிரச்சார உரைகள் மட்டுமல்லாமல், எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சரான பிறகு முதல் மானியக் கோரிக்கை பேச்சையும், சசிகலாவின் முதல் அறிக்கையையும், உரையையும் எழுதிக் கொடுத்தவர் மருது அழகுராஜ் தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

