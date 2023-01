'மாஸ் தலைவர்' போட்டியிட தயாராக இல்லை.. அண்ணாமலையை மீண்டும் சாடிய காயத்ரி ரகுராம்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: அண்ணாமலை, ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் நீங்கள் வேட்பாளராக போட்டியிட்டால் எந்தக் கட்சியின் ஆதரவும் இல்லாமல் உங்களை எதிர்த்து சுயேச்சை வேட்பாளராக நான் நிற்கத் துணிந்தேன் ஆனால் நீங்கள் போட்டியிட தயாராக இல்லை. நான் சுயேச்சை, நீங்கள் ஒரு கட்சியின் தலைவர். ஆனாலும் என்னால் உங்களை வெல்ல முடியும் என்று காயத்ரி ரகுராம் மீண்டும் அண்ணாமலையை சீண்டும் வகையில் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

பாஜகவின் டெய்சி சரண்- திருச்சி சூர்யா சிவா ஆடியோ விவகாரத்தில் திருச்சி சூர்யாவை கைது செய்ய வேண்டும் என காயத்ரி ரகுராம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார். இதையடுத்து காயத்ரி ரகுராம் கட்சியிலிருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

இந்த நிலையில் தினந்தோறும் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையை காயத்ரி ரகுராம் விமர்சித்து வருகிறார். இதற்கு பாஜக நிர்வாகிகள் காயத்ரி ரகுராமிற்கு பதிலடி கொடுத்தும் வருகின்றனர்.

எடப்பாடியா? ஓபிஎஸ்ஸா? ஈரோடு கிழக்கில் பாஜக ஆதரவு எந்த அணிக்கு.. அவங்களுக்குத்தான் அதிக சான்சாமே?

English summary

If you contest as a candidate in Annamalai, Erode by-election, I dare to stand against you as an independent candidate without the support of any party. But you are not ready to compete. I am an independent and you are the leader of a party. But Gayatri Raghuram has again posted on Twitter to tease Annamalai that I can beat you.