ஹிஜாப் அணிந்து தேர்வெழுத தடை? கர்நாடகாவை தொடர்ந்து தமிழகத்திலும் பரபரப்பு! கொதித்தொழுந்த வைகோ!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் ஹிஜாப் அணிந்து தேர்வு எழுத வந்த மாணவர்களை தேர்வு மைய கண்காணிப்பாளர் தடுத்து விவகாரம் பூதாகரமாக கிளம்பியுள்ள நிலையில் தேர்வு மைய கண்காணிப்பாளர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே உள்ள களமருதூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஆங்கில தேர்வு நடைபெற்றது.

கடந்த 12ஆம் தேதி நடைபெற்ற தேர்வு எழுத இஸ்லாமிய மாணவிகள் 6 பேர் ஹிஜாப் அணிந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது அவர்களை தேர்வு மைய கண்காணிப்பாளர் சரஸ்வதி தேர்வு அறைக்குள் செல்லவிடாமல் தடுத்ததாகவும் ஹிஜாப் அணிந்து தேர்வு எழுத கூடாது என கூறியதாகவும் புகார் எழுந்தது.

English summary

In Kallakurichi district, the examination center supervisor has stopped the students who came to write the examination wearing hijab, in this issue mdmk general secretary vaiko urges to taken stern action against the supervisor of the examination center.