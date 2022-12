காரையும் கட்சிக்கு கொடுத்து.. 1 கோடி ரூபாய் பணத்தையும் கட்சிக்கு கொடுத்தவர் நல்லகண்ணு -வைகோ புகழாரம்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: காரையும் கட்சிக்கு கொடுத்து1 கோடி ரூபாய் பணத்தையும் கட்சிக்கு கொடுத்தவர் அண்ணன் நல்லகண்ணு என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ புகழாரம் சூடியுள்ளார்.

நல்லகண்ணு 98 ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைப்பதைக் கண்டு அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி அடைவதாகவும் நூறாண்டுகளை கடந்து அவர் வாழ வேண்டும் எனவும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக வைகோ விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Mdmk General Secretary Vaiko has praised, Nallakannu as the one who gave the car to the party and 1 crore rupees to the party.