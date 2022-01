டெல்டா+ வைரஸிடம் பாடம் கற்ற தமிழகம்.. ஓமிக்ரானை எதிர்கொள்ள தயார்

Chennai

சென்னை: ஓமிக்ரான் பாதிப்பு தமிழகத்தில் அதிகரித்து வந்தாலும், தமிழகம் அதனை சிறப்பாக எதிர்கொள்ள தயாராக இருப்பதாக மருத்துவ வல்லுநர்கள் கூறியுள்ளனர்.

டெல்டா வைரஸ் பாதிப்புடன் 2021ஆம் ஆண்டை தொடங்கிய தமிழகம், உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்துடன் ஆண்டை நிறைவு செய்ய உள்ள நிலையில், பொது சுகாதாரம் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க மற்ற மாநிலங்கள் அதிக அளவு பொதுத்துறையில் முதலீடுகளை அதிகரித்து வருகின்றன.

இந்தநிலையில் மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழகம் முதலீடுகளை பாதியாக குறைத்துள்ளது. டெல்டா வைரஸ் தாக்கத்திலிருந்து தமிழகம் நல்ல பாடத்தை கற்றுகொண்டதன் மூலம் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு சிறப்பாக கையாள வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Although the incidence of Omicron is increasing in Tamil Nadu, medical experts say that Tamil Nadu is ready to deal with it better. Other states are increasingly investing heavily in the public sector to boost public health and public immunity. In this situation, Tamil Nadu has halved its investment than other states.