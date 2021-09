தற்கொலைக்கு தூண்டும் வகையில் போலீஸ் டார்ச்சர்: மாஜிஸ்திரேட்டிடம் மீரா மிதுன் பகீர் புகார்!

Chennai

சென்னை: போலீசார் தன்னை தற்கொலை செய்து கொள்ளும் அளவுக்கு டார்ச்சர் செய்கின்றனர் என்று எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் மீரா மிதுன் புகார் தெரிவித்தார். அவருக்கு இரண்டு வழக்குகளில் ஜாமீன் கிடைத்துள்ளது.

துணை நடிகையும், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பிரபலமானவருமான மீரா மிதுன், பட்டியலினத்தவர்கள் பற்றி மிகவும் சர்ச்சையாக பேசியதால் அவர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச்சட்டம் உட்பட 7 பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்கு பதிவுசெய்தனர்.

Meera Mithun complained in the Egmore court that the police were torturing her to the point of committing suicide. He has been granted bail in two cases