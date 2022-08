ராஜாஜி ஹாலில் மயங்கினேன்.. "தாத்தா" இறந்த போதும் மகேஷ் எங்கே என கேட்ட உதயநிதி.. அன்பில் சிலாகிப்பு

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் உடல் வைக்கப்பட்டிருந்த ராஜாஜி ஹாலில் மயங்கிய என்னை தேடி வந்து உதவி செய்தவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் சிலாகித்து பேசினார்.

நம்முடைய பெருமை சர்வதேச அளவுக்கு போக வேண்டும் - Anbil Mahesh *Politics

அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், உதயநிதி ஸ்டாலின், டிஆர் பாலு மகன் டிஆர்பி ராஜா, டாக்டர் எழிலன் உள்ளிட்டோர் சிறுவயது முதல் நண்பர்கள். இவர்கள் ஒன்று சேர்ந்தாலே அந்த இடத்தில் சிரிப்பும் கலாட்டாக்களும் களைகட்டும் என்பார்கள் அவருடன் இருப்பவர்கள்.

அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சராக பதவிப்பிரமாணம் எடுத்து கொண்ட போது உதயநிதி ஸ்டாலின் கைதட்டி ஆனந்த கண்ணீர் மல்க தனது நண்பனின் வளர்ச்சியை ரசித்தார்.

சென்னைக்கு செல்வதையே வெளிநாடு செல்வது போல் நினைத்தேன்! மனம் திறந்த அன்பில் மகேஷ்!

English summary

Minister Anbil Mahesh says that Udhayanidhi helped me when Karunanidhi's body was kept in Rajaji Hall when i got fainted.