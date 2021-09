"அன்று நாங்கள் வாங்கிய அடி எங்களுக்குத்தான் தெரியும்.." சட்டசபையில் உணர்ச்சி பொங்க பேசிய துரைமுருகன்

Chennai

சென்னை: "நாங்கள் அன்று வாங்கிய அடி எங்களுக்குத்தான் தெரியும்.." என்று கூறிய அமைச்சர் துரைமுருகன், திராவிட இயக்க வரலாற்றை ஒவ்வொருவரும் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சட்டசபையில் இன்று வலியுறுத்தினார்.

தமிழகத்தில் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் வன்னியர்களுக்கு 20% தனி இட ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி 1987 ஆம் ஆண்டு ராமதாஸ் தலைமையில் ஒரு வார கால தொடர் சாலைமறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. வன்னியர் சங்கம் எனும் அமைப்பைத் தொடங்கி ராமதாஸ் தலைமையில் அந்த காலகட்டங்களில் பெரும் போராட்டம் நடந்தது.

அப்போது தமிழகத்தில் எம்ஜிஆர் தலைமையிலான அதிமுக ஆட்சி நடைபெற்று வந்தது.

English summary

Minister Duraimurugan said in the assembly today that everyone should tell their children the history of the Dravida movement and remembers he was beaten up during 1980s.