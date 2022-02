ஜல்லிக்கட்டு குறித்து விஷமப் பிரச்சாரம்? பேசியதை மறைக்கலாமா?.. ஓபிஎஸ்க்கு பதிலடி கொடுத்த ஐ.பெரியசாமி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மத்திய பாஜக அரசுக்கு பயந்து இளைஞர்களின் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்திய ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஜல்லிக்கட்டு குறித்து விஷமப் பிரச்சாரம் செய்வதா? எனவும், சட்டமன்றத்தில் தான் பேசியதை ஓபிஎஸ் மறைக்க முயற்சிப்பது வேதனை அளிக்கிறது என திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சருமான ஐ.பெரியசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக ஐ.பெரியசாமி விடுத்துள்ள அறிக்கையில், "ஜல்லிக்கட்டு குறித்து விஷமப் பிரச்சாரம் செய்வதா" என அ.தி.மு.க. ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு. ஓ.பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் எங்கள் கழகத் தலைவரும், மாண்புமிகு முதலமைச்சருமான தளபதியைப் பார்த்து கேள்வி எழுப்பி- சட்டமன்றத்தில் தான் பேசியதையே மறைக்க முயற்சிப்பது வேதனையளிக்கிறது." என கூறியுள்ளார்.

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு முதலில் ஆதரவு தெரிவித்தவர்- அதுவும் அ.தி.மு.க. ஆட்சி முடிவு எடுப்பதற்கு முன்பே களத்திற்கு வந்தவர் எங்கள் தலைவர். மெரினா போராட்டமாக இருந்தாலும்- அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டம் என்றாலும்- அன்று போராடிய இளைஞர்களோடு தோளோடு தோள் நின்றவர்.

English summary

Is O. Panneer Selvam, who slandered the youth's Jallikattu struggle for fear of the Central BJP government, spreading a vicious propaganda about Jallikattu? DMK Deputy General Secretary and Cooperatives Minister I. Periyasamy has questioned whether it is painful for the OPS to try to cover up what he said in the assembly.