நானும் இருக்கேன்னு காட்றதுக்கு அறிக்கை விடுறாரு ஓபிஎஸ்.. அமைச்சர் கே.என்.நேரு விளாசல்!

Chennai

சென்னை : கடந்த 10 ஆண்டுகால ஆட்சியில் எந்த பணியும் மேற்கொள்ளாமல், தற்போது தன்னுடைய இருப்பை நிரூபிக்க, வடிகால் பணிகளை விரைந்து முடியுங்கள் என ஓபிஎஸ் அறிக்கை விட்டு வருகிறார் என அமைச்சர் கே.என்.நேரு விமர்சித்துள்ளார்.

வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்திருக்கும் நிலையில், சென்னையில் நேற்று இரவு முதல் பெய்து வந்த கனமழையால், சென்னையின் சில பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியது.

மழைநீர் தேங்கிய இடங்களில் அதை வெளியேற்றும் பணிகளில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு, சென்னை மாநகராட்சியின் பேரிடர் மேலாண்மை கட்டுப்பாட்டு அறையினை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

English summary

Minister KN Nehru has criticized O.Panneerselvam as saying that he has not done any work in the last 10 years of government, but now to prove his existence, he is saying that he should finish the rain water drainage works quickly.