மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு அரசாணை வெளியிட்டதே நாங்கதான் - அமைச்சர் மா.சுப்பிரணியன் காட்டம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: சிறாருக்கு தடுப்பூசி செலுத்துவதில் தமிழகம் நாட்டுக்கே முன்னோடியாக இருக்கிறது எனவும், மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு திமுக ஆட்சிக்காலத்தில்தான் அரசாணை வெளியிடப்பட்டது என மக்கள் நலவாழ்வு மற்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை சைதாப்பேட்டையில் முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு அடையாள அட்டை மற்றும் நலத்திட்டங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதில் தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வு துறை மற்றும் மருத்துவத் துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கலந்துகொண்டு பயனாளிகளுக்கு அடையாள அட்டை உள்ளிட்டவற்றை வழங்கினார்.

கொரோனா வந்தும் கமல்ஹாசன் நல்லாயிருக்குறதுக்கு காரணமே ரெண்டு தடுப்பூசிதான்.. மா. சு தகவல்!

English summary

Tamil Nadu is a pioneer in vaccinating children, The government issued medical colleges during the DMK regime As the Minister of Public Welfare and Health Ma. Subramanian has said.