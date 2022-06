கதிகலங்க வைத்த ‘கருமுட்டை’ விற்பனை! மகளை இரையாக்கிய இரக்கமில்லா தாய்! அமைச்சர் மா.சு.வின் வார்னிங்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பெற்ற மகளை கள்ளக்காதலனை விட்டு பலாத்காரம் செய்ய வைத்து தொடர்ந்து கருமுட்டை விற்பனை செய்து வந்த கொடூரத்தாய் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில், சட்டவிரோதமாக கருமுட்டையை விற்பனை செய்தால் சம்மந்தப்பட்ட மருத்துவமனைகளின் உரிமத்தை ரத்து செய்வது உள்ளிட்ட கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என தமிழக மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் எச்சரித்துள்ளார்.

ஈரோட்டைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுமி தனது உறவினர்களுடன் சூரம்பட்டி காவல்நிலையத்தில் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் வகையில் புகார் ஒன்றினை அளித்தார். அதில் தன்னை தனது தாய் மற்றும் அவரது ஆண் நண்பர், பெண் புரோக்கர் ஒருவர் ஆகியோர் சேர்ந்து தனது கருமுட்டையை விற்பனை செய்வதாகக் கூறி இருந்தார்.

விபத்தில் சட்டென தீப்பிடித்த பஸ்! காப்பாற்றும்படி கதறிய 7 பேர் உடல் கருகி பலி! கர்நாடகாவில் சோகம்

ஈரோட்டில் வசிக்கும் 38 வயதாகும் ஒரு பெண்ணுக்கு 16வயதில் மகள் உள்ளார். சிறுமிக்கு 3 வயது இருக்கும்போதே கணவரை விட்டு பிரிந்து வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார் அந்த பெண்.

English summary

Tamil Nadu Health Minister Ma Subramaniam has warned that the mother who sold her daughter's ovulation eggs has been arrested by the police and will take stern action, including revoking the licenses of the hospitals involved, if she sells the ovulation eggs illegally.