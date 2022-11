சுவர் ஏறிக் குதித்து ஓடிய மாஜிக்கு எங்களை விமர்சிக்க அருகதை இல்லை.. அமைச்சர் மெய்யநாதன் அட்டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

மயிலாடுதுறை : கஜா புயலின் போது தனது சொந்த தொகுதி மக்களால் முற்றுகையிடப்பட்டு சுவர் ஏறி குதித்து ஓடிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஓஎஸ் மணியனுக்கு தற்போது அரசை விமர்சிக்க அருகதை இல்லை என அட்டாக் செய்துள்ளார் அமைச்சர் மெய்யநாதன்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் பெய்த தொடர் கனமழையால் பல்லாயிரம் ஏக்கர் நிலத்தில் பயிர்கள் சேதமடைந்துள்ளன. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முதல்வர் ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

ஆய்வு மேற்கொண்ட எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக அரசு தூர்வாரும் பணிகளை நிறுத்தியதே கடுமையான சேதத்திற்குக் காரணம் எனக் குற்றம்சாட்டினார்.

அதற்கு பதிலளித்துள்ள அமைச்சர் மெய்யநாதன், எடப்பாடி பழனிசாமி உண்மை தெரியாமல் பொய் சொல்கிறார் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister Meyyanathan has attacked former AIADMK minister OS Maniyan, who was besieged by his own constituency people and ran away by climbing the wall during the Gaja cyclone hits, saying that he is not right to criticize dmk government.