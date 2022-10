திமுகவிலிருந்து ஒரு தீபாவளி வாழ்த்து.. பெரியார் டூ உதயநிதி! ஐவர் படத்துடன் செந்தில்பாலாஜி ட்வீட்

Chennai

சென்னை: திமுக தலைவர்கள் தீபாவளி, விநாயகர் சதுர்த்தி போன்ற பண்டிகைகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்காததற்கு பாஜக மற்றும் இந்து அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்கள் குற்றம்சாட்டி வரும் நிலையில் திமுகவை சேர்ந்த அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்து உள்ளார்.

அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி இந்தியா உட்பட உலகம் முழுவதும் வாழும் இந்து மக்களால் தீபாவளி பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இதற்கு மக்கள் இப்போதே தயாராகிவிட்டனர்.

சென்னை மற்றும் முக்கிய நகரங்களில் புத்தாடைகள், பட்டாசுகள், தீபாவளி பண்டிக்கைக்கு தேவையான உணவு, பூஜை பொருட்களை வாங்குவதற்காக மக்கள் கூட்டம் அலைமோதிக் கொண்டிருக்கிறது.

வாழ்க இந்தியத் திருநாடு! வளர்க மானிட நேயம்! இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தீபாவளி வாழ்த்து!

BJP and Hindu organizations are accusing DMK leaders of not greeting people on festivals like Diwali and Vinayagar Chaturthi. At this state, DMK Minister Senthil Balaji has extended Diwali greetings.