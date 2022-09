"ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களின் பிரதிநிதியை போல் அமைச்சர் பேசுகிறார்" அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஆம்னி பேருந்து கட்டண விவகாரத்தில் மக்களின் குரலை ஒலிக்க வேண்டிய போக்குவரத்து துறை அமைச்சர், ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களின் பிரதிநிதியைப் போல பேசி வருவதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணங்கள் விண்ணைத் தொடும் அளவுக்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் தீபாவளி, பூஜை விடுமுறை காலத்திற்கான ஆம்னி பேருந்து கட்டணத்தை முறைப்படுத்த வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் தரப்பில் கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன. இதனைத்தொடர்ந்து ஆம்னி பேருந்து சங்க நிர்வாகிகளுடன் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

இதனைத்தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்கள் சேவை செய்யவில்லை. அரசு பேருந்து கட்டணத்தை, தனியார் பேருந்து கட்டணத்தோடு ஒப்பிடுவது தவறான கண்ணோட்டம். தனியார் பேருந்து கட்டணம் அதிகம் என்று தெரிந்துதான் மக்கள் பயணம் செய்கிறார்கள். தனியார் பேருந்துகளின் கட்டணம் ஏழை மக்களை பாதிக்கவில்லை என்று தெரிவித்தார். இது மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

English summary

PMK leader Anbumani Ramadoss has criticized the Minister of Transport, who is supposed to be the voice of the people on the omni bus fare issue, for speaking like a representative of the omni bus owners.