தொடர்ந்து குறையும் கொரோனா.. தமிழகத்தில் தியேட்டர் திறப்பு எப்போது.. அமைச்சர் சாமிநாதன் பதில் இதுதான்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: கொரோனா பரவின் 3அலை எச்சரிக்கை இருப்பதால் திரையரங்குகள் திறப்பது குறித்து ஆலோசித்துத் தான் முடிவெடுக்க முடியும் என்று செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் சாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் கொரோனா முதல் அலை ஏற்பட்டது. அப்போது நாடு முழுவதும் உள்ள தியேட்டர்கள் மூடப்பட்டன.

அப்போது பல மாதங்கள் தியேட்டர்கள் மூடியே இருந்தன. வைரஸ் பாதிப்பு கட்டுக்குள் வந்த பிறகே நாட்டில் திரையரங்குகள் திறக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டன.

English summary

Minister Saminathan said that the decision to open theaters can be taken only there is no threat for corona. Tamilnadu govt is slowly opening up as Corona cases continue to decrease.