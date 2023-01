டக்.. டக்குன்னு அனுமதி! கடனுக்கு தமிழக அரசு கேரண்டி! தொழில்முனைவோர்களாக 16,746 இளைஞர்கள்! -அன்பரசன்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு கடந்த 20 மாதங்களில் மட்டும் 16,746 இளைஞர்கள் தொழில்முனைவோர்களாக உருவாகியுள்ளனர் என சிறுகுறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

தொழில் தொடங்கும் தொழில்முனைவோர்களுக்கு, தேவையான கடன் உத்தரவாதத்தினை தமிழக அரசே வழங்கும் வகையில், இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக முதல்வர் ஸ்டாலினால் ரூ. 100 கோடி நிதியில் "தமிழ்நாடு கடன் உத்திரவாத திட்டம்" துவக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

உலக தமிழ் வம்சாவளி மாநாட்டில் அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் பேசியதாவது;

”குடும்ப ஆட்சி” கருணாநிதிக்கு மு.க.ஸ்டாலின்.. அப்படியே மு.க.ஸ்டாலினுக்கு உதயநிதி..அன்பரசன் ஓபன் டாக்

English summary

After the DMK came to power in Tamil Nadu, 16,746 youths have become entrepreneurs in the last 20 months alone, said Minister for Small and Medium Industries Thamo Anbarasan.