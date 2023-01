கலைஞர் பெயர் எங்கே? பபாசி அறிவிப்பால் வெடித்தது சர்ச்சை! அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பதிவால் பரபரப்பு!

Chennai

Vignesh Selvaraj

சென்னை : முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் மு.கருணாநிதி பொற்கிழி விருது பட்டியல் தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கத்த்தால் (பபாசி) அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், கலைஞர் பெயரிலான அந்த விருது அறிவிப்பில் வெறுமனே 'பொற்கிழி விருது' என்று மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுபற்றி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டுள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியை ஒட்டி 2007ஆம் ஆண்டு முதல் வருடந்தோறும் 6 எழுத்தாளர்களுக்கு கலைஞர் பொற்கிழி விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த ஆண்டு பபாசி வெளியிட்டுள்ள விருது அறிவிப்பில், வெறுமனே 'பொற்கிழி விருது' என்று மட்டும் குறிப்பிட்டிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுபற்றி அமைச்சரே கேள்வி எழுப்பி இருப்பதால், இந்த விவகாரம் மேலும் தீவிரமாக வெடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

While BAPASI has announced the list of Dr. Karananidhi M. Karunanidhi Porkizhi Award, the fact that Karunanidhi name is not mentioned in the award notification has caused controversy. Minister Thangam Thennarasu has posted about this on Facebook and there has been a stir.