சுயத்தொழில் திட்டத்தின் மூலம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு! அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் உதயநிதி உத்தரவு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சுய தொழில் திட்டத்தின் மூலம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு பெற்றுத் தரும் நடவடிக்கைகளை விரைவுப்படுத்த வேண்டும் என அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

அரசின் திட்டங்கள் மாநிலத்தின் கடைக்கோடியில் உள்ள கிராமத்திற்கும் சென்றடைய வேண்டும் என அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

Minister Udhayanidhi Stalin has instructed the officials to speed up the steps to get employment to the youth through the self-employment scheme.