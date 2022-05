முதல்வரை பார்க்க விடுமாறு கதறிய கர்ப்பிணி பெண்.. “கூச்சல் கேட்டு கூப்பிட்டு..” நெகிழ்ச்சி சம்பவம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

நாகப்பட்டினம் : நாகையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் மனு அளிக்க முயன்ற கர்ப்பிணி மீனவப் பெண்ணை பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தடுத்தனர்.

அதனைக் கவனித்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அந்த மீனவப் பெண்ணை அழைத்து அவரது மனுவை பெற்றுக்கொண்டு, நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.

டெல்டா மாவட்டங்களில் ஆய்வுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள முதல்வர் ஸ்டாலின், மீனவப் பெண்ணின் கதறலை கவனித்து, அழைத்து மனுவைப் பெற்றுக்கொண்ட நிகழ்வு அங்கிருந்தோர் மத்தியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A pregnant woman who tried to petition CM MK Stalin while inspecting was stopped by security officials. Noticing this, MK Stalin called the woman, received her petition and promised to take action.