"ஸ்டாலின் விடமாட்டார்".. அமைச்சருக்கு போனை போட்ட முதல்வர்.. முக்கிய உத்தரவு பிறப்பித்து.. அதிரடி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகளிடம் பணம் வாங்கினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் சக்கரபாணி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சமீபகாலமாகவே டெல்டா மாவட்டங்களில் இருந்து சில புகார்கள் வெடித்து கிளம்பி வருகின்றன.. குறுவை பயிர் 80 சதவிகிதம் அறுவடை முடிந்துவிட்ட நிலையில், சம்பா, தாளடி பட்ட இளம் பயிர்கள் உள்ளன..

காணாமல் போன லாக்டவுன்... தேடிய பெற்றோர் - 3 நாட்களுக்கு பிறகு மீட்ட கோயம்பேடு போலீஸ்

இந்த பயிர்களுக்கு உழவு, விதைநெல், நாற்றுப் பறிப்பு, நாற்று நடவு, அடியுரம், மேலுரம், களையெடுப்பு உட்பட இதுவரைக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு 20,000 ரூபாய்க்கு மேல் விவசாயிகள் செலவு செய்துவிட்டனர்.. ஆனாலும், இந்த தொகையை அரசாங்கம் கணக்கில் எடுத்து கொள்வதில்லை என்ற வருத்தம் விவசாயிகளிடம் உள்ளது.

English summary

MK Stalin has instructed the minister Chakrabani to take action against those who ERR in the paddy procurement centers