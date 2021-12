'சக்தி வாய்ந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்'..தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி புகழாரம்.. கைத்தட்டலால் அதிர்ந்த அரங்கம்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தின் 34-வது பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.

இந்த விழாவில் தமிழக ஆளுநரும், பல்கலைக்கழக வேந்தருமான ஆர்.என்.ரவி படிப்பில், பல துறையில் சிறந்து விளங்கிய மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கி கவரவித்தார். மேலும், இந்த விழாவில் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

Governor of Tamil Nadu RN Ravi hailed MK Stalin as a powerful Chief Minister. He also said that Tamil Nadu has a presence in the country in the field of health. He also said that students should study the thirukural