மக்களே ரெடியா.. அடுத்த 2 மணி நேரத்தில் சென்னையில் வெளுக்கப்போகுது மழை.. 19 மாவட்டங்களுக்கு வார்னிங்

சென்னை: தமிழகத்தில் அடுத்த 2 மணி நேரத்துக்கு சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட 19 மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்திற்கு வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த அக்டோபர் மாத இறுதியில் தொடங்கியது.

பருவமழை தொடங்கியதும் தமிழகம் முழுவதும் நல்ல மழை பெய்தது. சென்னையில் சில தினங்களாக கொட்டி தீர்த்து வெள்ளக்காடாக்கியது.

வடகிழக்கு பருவமழை இதுவரை இயல்பை விட 3% குறைவு..டிச.8க்கு மேல் அதி கனமழை ஆட்டம் ஆரம்பம்

The Chennai Meteorological Department has informed that 19 districts including Chennai, Tiruvallur, Kanchipuram are likely to receive moderate rain in the next 2 hours.