முகலாயர், ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் நிறைய நல்லவை நடந்தன தெரியுமா? பாஜகவிற்கு முரசொலி பதிலடி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் வரலாற்றை அணுகக் கூடாது என்று பேசும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, முதலில் அவரே அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவும், இஸ்லாமிய மன்னர்களின் மதநல்லிணக்கக் கருத்துக்களை, பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களின் சீர்திருத்த முயற்சிகளை மறைத்து அவர்கள் கொடுமை மட்டுமே செய்தார்கள் என்று கட்டமைக்க நினைப்பதன் உள்நோக்கம் மதமோதலே ஏற்படுத்துவதுதான் என்று திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ இதழான முரசொலி தெரிவித்துள்ளது.

'குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் வரலாற்றை அணுகக் கூடாது' என்று சொல்லி இருக்கும் இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள், அதே குறுகிய கண்ணோட்டத்தையே தனது உரையில் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். சீக்கிய குருவான குருகோவிந்த சிங்கின் நினைவைப் போற்றும் வகையில், பேசிய பிரதமர் அவர்களது உரையில், அவர் எதைச் சொல்ல முன்வந்தாரோ, அதனையே அவர் எதிரொலித்தும் இருக்கிறார்.

"குருகோவிந்த சிங்கின் மகள்களை மதம் மாற வைக்க ஔரங்கசீப் முயற்சித்தார். அதனால்தான் அவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். அடிப்படைகளையும் பாரம்பர்யங்களையும் உணர்ந்து கொள்ளும் நாடு தொடர்ந்து வளர்ச்சிப் பாதையில் பயணிக்கும். நம்பிக்கைகள் வாயிலாக நமது முன்னோர்கள் இந்தியக் கலாச்சாரத்தை வளர்த்தெடுத்தார்கள்." என்றெல்லாம் பேசி இருக்கிறார் பிரதமர் அவர்கள்.

English summary

DMK's Mursoli editorial said, “Prime Minister Narendra Modi, who says that history should not be approached from a narrow perspective, he should first observe it.” Also listed good schemes by Mughal and Britian emperors