4பேர் பலி..9,280பேர் மீட்பு..3 மாவட்டத்தை புரட்டிய ‛மாண்டஸ்’..புயல் நிவாரணம் எப்போது?அமைச்சர் பதில்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் சென்னை உள்ளிட்ட 3 மாவட்டங்களை புரட்டி போட்டுள்ளது. மொத்தம் 4 பேர் பலியாகி உள்ளதாகவும், 9,280 பேர் மீட்கப்பட்டு 205 நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் எனவும் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மீட்பு துறையின் அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமசந்திரன் கூறினார்.

மேலும் சேதம் தொடர்பான கணக்கெடுப்பு பணி துவங்கிய நிலையில் நிவாரணம் எப்போது வழங்கப்படும் என்பது பற்றியும் அவர் விபரமாக விளக்கினார்.

English summary

Cyclone Mandus has overturned 3 districts including Chennai. Revenue and Disaster Relief Minister KKSSR Ramachandran said that a total of 4 people have been killed and 9,280 people have been rescued and accommodated in 205 relief camps. He also explained in detail when the relief will be given as the survey work related to the damage has started.