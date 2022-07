தமிழகத்தில் வேகம் காட்டும் கொரோனா! கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் அமலாகுமா? மருத்துவ நிபுணர்கள் சொல்வதென்ன?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், முக கவசம் அணிதல் சமூக இடைவெளி உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அதே நேரத்தில் பொதுமக்கள் கவனமுடன் இருப்பது அவசியம் எனவும் இதனால் முழு ஊரடங்கு போன்ற கடும் கட்டுப்பாடுகளை தவிர்க்கலாம் என மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

இந்தியாவில் கொரோனா மூன்றாவது அலையின் தாக்கம் ஜனவரி மாத இறுதியிலும், பிப்ரவரி மாதத் தொடக்கத்திலும் தீவிரமாக இருந்தது. அப்போது குறையத் தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு தற்போது மீண்டும் வேகமாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக கையாளப்படாததாலேயே கொரோனா பாதிப்பு மாறி மாறி பதிவாகி வருகிறது.

2 பேரால் வந்த குழப்பம்.. ஒருவருக்கு தலைமை கழக பதவி.. இன்னொருவருக்கு ரிவீட்.. தூக்கி அடித்த எடப்பாடி!

English summary

As the number of cases of corona virus is increasing day by day in Tamil Nadu, social distancing and wearing of face shields have been imposed. At the same time, medical experts have said that it is necessary for the public to be careful and thus strict restrictions like a complete curfew can be avoided.