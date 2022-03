"எம்.கே-வை சிரிக்க வைத்த எம்.ஆர்.கே.." வெடித்து புன்னகைத்த முதல்வர்.. சட்டசபையில் கலகலப்பு

Chennai

சென்னை: சட்டப்பேரவையில் வேளாண் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த வேளாண் துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்ச்செல்வம், எதிர்க்கட்சியினரும் கைத்தட்டலாம் எனக்கூறியதை கேட்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உட்பட அமைச்சர்கள் பலர் வாய்விட்டு சிரித்தனர்.

2021 ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த திமுக, முதல்முறையாக வேளாண் துறைக்கு என தனி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தது. இதனை தொடர்ந்து 2 வது முறையாக இன்று 2022-23 ஆம் நிதியாண்டிற்கான வேளாண்மைத்துறை நிதிநிலை அறிக்கையை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்தார்.

இதில் சக்கரைத்துறை தொடர்பாக கரும்பு விவசாயம் சார்ந்த அறிவிப்புகளை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் வெளியிட்டார்.

எல்லாம் அதிமுக அரசால் வந்தது.. இப்போ திமுக அரசு சுமந்து கொண்டு இருக்கிறது.. கே.எஸ்.அழகிரி நறுக்

