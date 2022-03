சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் 2 புதிய நீதிபதிகள் - என்.மாலா, எஸ்.சவுந்தர் பதவியேற்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பாரம்பரியம் மிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் நீதிபதிகளாக என்.மாலா மற்றும் எஸ்.சவுந்தர் ஆகியோர் இன்று பதவியேற்றுக்கொண்டனர். உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி முனீஸ்வர் நாத் பண்டாரி பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

நியமித்து ஜனாதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். 6 வழக்கறிஞர்களின் பெயர்கள் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட நிலையில் 2 பேர் மட்டுமே நியமனம் செய்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு 2 கூடுதல் நீதிபதிகளை நியமித்து குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

அதன்படி, வழக்கறிங்களாக இருந்த என்.மாலா, எஸ்.செளந்தர் ஆகியோரை நீதிபதிகளாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை ஐஐடியில் தலித் மாணவிக்கு கூட்டு பாலியல் கொடுமை... மேற்கு வங்க மாணவர் கைது - 7 பேருக்கு வலை!

English summary

N. Mala and S. Saundar were today appointed as Additional Judges of the traditional Chennai High Court. Chief Justice of the High Court Muneeswar Nath Bandari administered the oath of office.