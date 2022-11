'அப்பா' பற்றி கண்கலங்கிய பிரியங்கா காந்தி! நான் ‘சம்பவ இடத்துக்கே’ போகலை! மனம் திறந்து பேசிய நளினி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பிரியங்கா காந்தி சிறையில் என்னை சந்தித்த போது அவரது தந்தை இறப்பின் காயம் குறித்து மனம் விட்டு பேசி கண் கலங்கியதாகவும், பிரதமரின் இறப்பு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சம்பவம், பிரதமர் குண்டு வெடிப்பு நடைபெற்ற சம்பவ இடத்தில் நான் இல்லை என நளினி மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்டதைப் போல தங்களையும் விடுவிக்க வேண்டும் என நளினி உள்ளிட்ட ஆறு பேர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்திருந்த நிலையில் நேற்று உச்சநீதிமன்றம் 6 பேரை விடுதலை செய்து தீர்ப்பு அளித்தது.

இதனைத் தொடந்து நேற்று நளினி, முருகன், சாந்தன், ராபர்ட் பயஸ், ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோர் வேலூர் சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டனர். இந்நிலையில் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சிறையிலிருந்து விடுதலை பெற்றுள்ள நளினி மற்றும் அவரது வழக்கறிஞரும் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள பத்திரிக்கையாளர் மன்றத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்

காவல் துறை அதிகாரியான தமிழக ஆளுநரிடம் நான் எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்?.. நளினி கேள்வி

English summary

When Priyanka Gandhi visited me in jail, she spoke openly about the trauma of her father's death, and Nalini spoke openly that the Prime Minister's death was an unacceptable incident and that I was not at the scene of the Prime Minister's blast.