அறிவு சொத்து..வேர்கள் வலுப்பட வாரி வழங்குங்கள்..அரசியல்வாதிகள்,நடிகர்களுக்கு முதல்வர் அழைப்பு

நீங்கள் உலகின் எந்த மூலையில் வாழ்ந்தாலும் தமிழ்நாட்டிலும் உங்கள் சொந்த ஊரிலும் உங்கள் வேர்கள் வலுப்படவேண்டும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். உங்களை வளர்த்த உங்கள் மண்ணுக்கு நீங்கள் செய்த அதை நீங்கள் திருப்பிச் செய்வதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நம்ம ஸ்கூல் வாயிலாக, நம்ம பள்ளி வாயிலாக நமக்கெல்லாம் கிடைத்திருக்கிறது அனைவரும் நிதி உதவியை வாரி வழங்குங்கள் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். தரமான கல்வி வழங்குவதில் தமிழகம் முதலிடத்தை பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்த மக்களும் அரசுடன் கை கோர்க்க வேண்டும். தரமான கல்வி வழங்குவதில் தமிழகம் 2வது இடம். தரமான கல்வி வழங்குவதில் தமிழகம் முதலிடத்தை பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்த மக்களும் அரசுடன் கை கோர்க்க வேண்டும்.

தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் இன்று நம்ம ஸ்கூல் என்ற திட்டத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளார். பொதுமக்களும் அரசும் இணையும் இந்த முன்னெடுப்பு 'நம்ம ஸ்கூல்' திட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. டி.வி.எஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் வேணு சீனிவாசனை தலைவராகவும், செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் திரு.விஸ்வநாதன் ஆனந்தை நல்லெண்ணத் தூதராகவும் இந்த முயற்சியில் இணைந்துள்ளனர்.

Chief Minister MK Stalin said that no matter where you live in the world, your roots should be strong in Tamilnadu and in your hometown. Chief Minister Stalin also said that through our school, we all have got a good opportunity to return what you have done to your land that raised you. Chief Minister Stalin has also said that steps are being taken to make Tamil Nadu top in providing quality education.