நீட் தேர்வு: உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிரானது இல்லை ஏ.கே.ராஜன் குழு.. ஹைகோர்ட்டில் தமிழக அரசு வாதம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நீ்ட் ஆய்வுக் குழுவிற்கு எதிராக பாஜக பிரமுகர் தொடர்ந்த வழக்கில் மத்திய அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. ஏ.கே.ராஜன் குழு உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிரானது இல்லை என்று தமிழ்நாடு அரசு ஆணித்தரமாக வாதிட்டது.

நீட் தேர்வு தாக்கம் குறித்து ஆய்வு செய்ய உயர் நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஏ.கே.ராஜன் தலைமையில் 9 பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்து தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக பா.ஜ. பொதுச் செயலாளர் கரு.நாகராஜன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு கடந்த முறை தலைமை நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜி, செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது,

உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவுக்கு எதிராக ஏ.கே.ராஜன் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் அதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என கரு.நாகராஜன் தரப்பில் வாதிடப்பட்டிருந்தது. இதைத்தொடர்ந்து, மனு தொடர்பாக பதிலளிக்க வேண்டும் என மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டிருந்தனர்.

நீட் தேர்வு பாதிப்பு.. நீதிபதி ஏ.கே.ராஜன் குழு அமைக்கப்பட்டதை எதிர்த்து பாஜக வழக்கு

English summary

The Chennai High Court has directed the Central Government to respond in the ongoing case of a BJP leader against the NEET exam committee.