நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு.. தமிழக அரசு எடுத்த அதிரடி முடிவு.. நாளை மறுநாள் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நீட் நுழைவுத்தேர்வு விலக்கு மசோதா விவகாரம் தொடர்பாக நாளை மறுநாள் சனிக்கிழமையன்று அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் நடைபெறும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். நீட் உள்ளிட்ட நுழைவுத்தேர்வுகளுக்கு எதிரான போராட்டம் தொடரும் என்றும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் உறுதிப்பட தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டசபையில் கேள்வி நேரம் முடிந்த உடன் தமிழக சட்டசபையில் விதி 110ன் கீழ் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார். ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர் தமிழக எம்.பி.க்கள் குழுவை சந்திக்க மறுத்தது மக்களாட்சி தத்துவத்திற்கு விரோதமானது என்று கூறினார்.

கல்வி என்பது அடிப்படை உரிமை. நுழைவுத் தேர்வுகள் விளிம்பு நிலை மாணவ சமுதாயத்தை பாதிக்கும். 12ம் வகுப்பு மதிப்பெண் அடிப்படையிலேயே கல்லூரி சேர்க்கை அமையவேண்டும் என்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது.

English summary

Chief Minister MK Stalin has announced that an all-party meeting will be held on Saturday, on the issue of the NEET Entrance Exemption Bill. Chief Minister MK Stalin has assured that the struggle against admissions, including NEET, will continue.