நீட் விலக்கு மசோதா... மத்திய அரசின் கருத்துக்கள் தமிழக அரசுக்கு அனுப்பி வைப்பு!

சென்னை: நீட் விலக்கு மசோதா குறித்து மத்திய சுகாதார துறையின் கருத்துகள் தமிழக அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. லோக்சபாவில் மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசன் கேட்ட கேள்விக்கு மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் அஜய் குமார் மிஸ்ரா இந்த பதிலை அளித்துள்ளார்.

தமிழகத்திற்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுந்தன. இது கடந்த சட்டசபை தேர்தலிலும் எதிரொலித்தன.

இதனால் திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் தமிழகத்துக்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெற்று கொடுக்கும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என அறிவித்தது. இதையடுத்து தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியை பிடித்தது.

The Central Government has said that the views of the Central Health Department on the NEET Exemption Bill have been sent to the Tamil Nadu Government. Union Home Minister Ajay Kumar Mishra has given this answer to a question asked by Madurai MP Su Venkatesan in the Lok Sabha.